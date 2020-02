Une opération d’immigration clandestine déjouée à Monastir

Les unités de la garde maritime de Monastir ont mis en échec, dans la nuit du 7 au 8 février courant une opération d’immigration clandestine au port de Teboulba et arrêté dix personnes (âgées de 19 à 32 ans habitant à Sousse et à Monastir), selon un communiqué publié, dimanche, par le ministère de l’Intérieur.

Les unités ont saisi l’embarcation utilisée dans cette opération et une somme d’argent en devises. Les personnes arrêtées ont été remis à la brigade d’investigation maritime de la garde nationale de Monastir. Le procureur de la République a ordonné de maintenir en détention le propriétaire de l’embarcation et de prendre les mesures judiciaires à l’encontre des autres individus.