Une panne informatique bouscule le trafic aérien aux Etats-Unis

Des milliers de vols ont été annulés ou retardés mercredi aux Etats-Unis à cause d’une panne informatique ayant forcé le régulateur américain de l’aviation civile (FAA) à suspendre temporairement tous les départs de vols intérieurs, la Maison Blanche écartant à ce stade la possibilité d’une cyberattaque.

L’incident, qui a débuté dans la nuit de mardi à mercredi, a affecté un système d’informations crucial pour les pilotes et les équipages.

Pour garantir la sécurité du trafic aérien, la FAA a décidé d’empêcher tous les décollages de vols intérieurs jusqu’à 09H00 sur la côte est du pays (14H00 GMT), à quelques exceptions près, le temps de résoudre le problème.

Selon le dernier tweet de la FAA, « les opérations normales de trafic aérien reprennent progressivement » à travers le pays.

Plus de 1.100 vols ont été annulés et plus de 7.300 étaient retardés, selon un décompte du site spécialisé Flight Aware vers 17H30 GMT.