Une première depuis  10 ans : La balance commerciale avec l’Italie est excédentaire

La balance commerciale entre la Tunisie et l’Italie a enregistré, en 2021, un excédent en faveur de la Tunisie pour la première fois depuis 10 ans. Cet excédent s’est établi à 93 millions dinars (MD), contre un déficit de l’ordre de 798 MD en 2020, a fait savoir, vendredi, l’Ambassade de Tunisie à Rome.

Le taux de couverture s’est ainsi situé à 101,09% en 2021, contre 89,09% en 2020.

Selon la même source, les échanges commerciaux entre les deux pays ont progressé de 23,1% s’établissant à 17048,44 MD en 2021 contre 13840 MD en 2020.

Les exportations tunisiennes vers l’Italie ont remarquablement évolué en 2021 pour se situer à 8570,69 MD contre 6521,09 MD en 2020, soit une croissance de 31,5%.

Cette évolution est expliquée, selon l’ambassadeur de Tunisie à Rome, par l’augmentation des exportations des secteurs des industries mécaniques et électriques et de l’industrie du textile, de l’habillement, du cuir et de la chaussure grâce à la reprise de l’activité économique et l’augmentation de la demande sur les marchés européens et mondiaux avec la régression de la pandémie du coronavirus.