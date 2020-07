Une Première en Tunisie, CARTE Assurances intègre l’Intelligence Artificielle pour optimiser la gestion des dossiers sinistres automobile.

Dans la continuité de sa politique de modernisation des processus métier et d’encouragement des Startups innovantes tunisiennes, CARTE Assurances vient de signer un contrat de partenariat avec la société DigiConstat. L’accord porte sur l’acquisitionde la dernièreréalisationde la startup baptisée « DigiFraud » qui s’appuie sur l’Intelligence Artificielle afin de détecter les tentatives de fraude en rapport avec les sinistres automobile.C’est dans ce cadre qu’une cérémonie de signature de la convention cadre a été organisée en présence des Directeurs Automobile et Directeur Systèmes d’Information de CARTE Assurances en plus de Messieurs Mehdi DOGHRI Directeur Général Adjoint de CARTE et Jaafar NASRI CEO de DigiConstat.

En se basant sur les statistiques du marché tunisien des assurances qui font état d’un volume assez important de dossiers suspicieux, CARTE Assurances a choisi de mettre à la disposition de ses équipes un outil d’aide à la décision leur permettant de détecter les anomalies afférentes aux déclarations des sinistres matériels automobile. Avec l’automatisation d’une partie de cette opération de contrôle, la Compagnie vise à écourter les délais de traitement des dossiers et améliorer ainsi la qualité des services rendus à ses assurés.

Par l’acquisition de cette nouvelle solution, CARTE Assurances poursuit son parcours d’innovation et reste à l’écoute des opportunités qu’offre l’écosystème tunisien des startups.

A titre de rappel DigiConstat, société spécialisée dans la digitalisation du sinistre automobileet la lutte contre la fraude, a obtenu le label StartupAct en mars 2020 dans la catégorie Insurance Tech. La jeune Startup a à son actif plusieurs réalisations à l’échelle nationale et internationale dont une honorable sélection par le régulateur financier Omanais pour la digitalisation du sinistre automobile au Sultanat d’Oman.