Une prime pour chaque infraction relevée au profit des ingénieurs et techniciens

Les ingénieurs et techniciens des forêts bénéficieront d’une prime pour chaque infraction forestière relevée et à l’égard de laquelle un procès-verbal est dressé, et ce, à la faveur d’un décret du ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime. Selon ce décret (n° 2023-423 du 29 mai 2023) publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) du 6 juin, ces primes seront accordées aux ingénieurs et techniciens habilités à constater des infractions forestières et relevant de la direction générale des forêts et des arrondissements régionaux des forêts.

Le montant de la prime a été fixé à 15 dinars pour chaque infraction forestière constatée et à l’égard de laquelle un procès-verbal est dressé, en vertu de ce décret fixant les conditions d’octroi des primes d’établissement de procès-verbaux et de constatation d’infractions à la conservation du patrimoine forestier.

Les primes en question seront accordées sous forme d’une indemnité versée en une seule fois à la fin de chaque année administrative au profit des agents habilités à cet effet à condition que le montant de l’indemnité ne dépasse pas 1000 dinars annuellement, selon la même source.

Et d’ajouter que la liste des bénéficiaires de cette prime est fixée annuellement par arrêté du ministre chargé des forêts sur proposition du directeur général des forêts. Les incendies enregistrés, au cours de l’été 2022, ont détruit 5900 hectares de la superficie forestière, dans les différents gouvernorats du pays, avait affirmé le porte-parole de l’Office national de la protection civile, Moez Triaa, à l’Agence TAP. Au total, 219 incendies ont été enregistrés durant la période comprise entre juin et septembre 2022.

