Une prison dédiée aux contrevenants au confinement total ou obligatoire

La porte-parole officielle du gouvernement, Asma Shiri, a annoncé, jeudi soir, dans une déclaration télévisée, qu’une prison a été aménagée aux fins de l’incarcération des contrevenants aux règles du confinement obligatoire ou total, récidivistes et irréductibles, et ce dans le souci d’éviter toute transmission de contamination par le coronavirus aux autres détenus.

Elle a rappelé que l’infraction au confinement est passible d’une amende de 50 dinars, et de 100 dinars en cas de récidive. Pour les multirécidivistes et les irréductibles, la sanction s’aggrave et est infligée sous la forme d’une peine privative de liberté, en l’occurrence 15 jours de prison.