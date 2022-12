Une rencontre, Bouden Suara, juste pour se dires d’aimables banalités

Le renforcement des relations tuniso-espagnoles a été au centre d’un entretien qui a eu lieu, mercredi, au Palais du gouvernement, à la Kasbah, entre la Cheffe du gouvernement, Najla Nouden, et le nouvel ambassadeur d’Espagne à Tunis, Francisco Javier Puig Suara.

Bouden a, à cette occasion, mis en avant la solidité des relations d’amitié unissant les deux pays, saluant le soutien apporté par l’Espagne à la Tunisie dans ses différentes étapes, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

La Cheffe du gouvernement a, également, souligné l’importance de la préparation pour prochaines échéances bilatérales, notamment la 9e réunion de haut niveau tuniso-espagnole, prévue à Madrid, entre la Cheffe du gouvernement et le premier ministre espagnol.

Bouden a, dans ce contexte, souligné la nécessité d’intensifier l’échange de visites entre les responsables des deux pays, au service des intérêts des deux parties.

Pour sa part, le diplomate espagnol s’est félicité de la solidité des relations entre la Tunisie et l’Espagne, soulignant la volonté de son pays de continuer à appuyer les projets et programmes d’investissement et de soutenir les petites et moyennes entreprises en Tunisie.