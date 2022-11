Une réunion de haut niveau à Tunis sur les Ponts du Commerce Arabo-africains

La Tunisie accueille la quatrième réunion du Conseil des Gouverneurs du programme des Ponts du Commerce Arabo-africains (AATB) visant à promouvoir et à accroître les flux commerciaux et d’investissement entre les pays arabes et africains, les 01 et 02 décembre 2022. Cette réunion comportera une table ronde sur « Le rôle du Programme des ponts commerciaux arabo-africains dans la réponse à la crise alimentaire » ainsi que des rencontres d’affaires B2B dans le domaine des industries pharmaceutiques.

Il est à rappeler que le programme est multi-donateurs, multi-pays et multi-organisations. Il facilite les projets d’intérêt commun pour la poursuite des opportunités de croissance économique entre les entreprises des deux régions. Ce programme est soutenu par le Fonds de l’OPEP pour le développement international (OPEC Fund), la Société islamique pour l’assurance des investissements et des crédits à l’exportation (ICIEC), la Société islamique pour le développement du secteur privé (ICD), la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), la Société islamique internationale de financement du commerce (ITFC), la Banque islamique de développement (ISDB) et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA).