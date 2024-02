Une sonde américaine s’est posée sur la Lune, une première pour une entreprise privée 

C’est un grand pas pour l’industrie spatiale: une sonde de l’entreprise américaine Intuitive Machines s’est posée sur la Lune jeudi, marquant le premier alunissage d’un appareil américain depuis plus de 50 ans, et une première pour une société privée.

« Nous pouvons confirmer sans aucun doute que notre équipement est sur la surface de la Lune, et que nous transmettons » un signal, a déclaré Tim Crain, responsable chez Intuitive Machines, durant le direct vidéo de l’entreprise.

Cette dernière a ensuite confirmé sur X que l’alunisseur avait bien atterri « debout » et commencé à « envoyer des données ».

L’alunissage a eu lieu à 17H23 heure de Houston, au Texas, où se trouve la salle de contrôle de l’entreprise (23H23 GMT).

L’alunisseur Nova-C, qui transporte notamment des instruments scientifiques de la Nasa, mesure un peu plus de quatre mètres de haut. Il avait décollé la semaine dernière de Floride.

La descente était l’étape la plus redoutée de la mission, nommée IM-1.

Des lasers qui devaient normalement permettre à l’appareil de se guider n’ont pas fonctionné, mais une solution de secours a pu être utilisée: un instrument de la Nasa à bord qui devait, à l’origine, être seulement testé durant la mission.

Durant la descente finale, la sonde était complètement autonome.

Des images sont maintenant attendues, y compris celles d’un petit engin équipé de caméras, développé par l’université d’aéronautique Embry-Riddle, qui devait être éjecté de l’alunisseur au dernier moment pour capturer de l’extérieur l’alunissage.

