Une startup tunisienne développe une plateforme numérique pour la domiciliation des entreprises à distance

La Startup tunisienne Domiciler.tn vient de développer une plateforme numérique pour la domiciliation des sociétés à distance (gestion des entreprises), une première en Tunisie et en Afrique.

Domicilier.tn qui a obtenu en 2021, le label de Startup, lancera prochainement, ses services de domiciliation des sociétés sur son site web, dans l’objectif de contribuer à simplifier les procédures administratives et juridiques en Tunisie, selon le site domicilier.tn

Ce site rend à ses clients, des services de réalisation des procédures administratives et juridiques qui permet au client peut d’économiser le coût de location du siège social de son société. Il permet également d’accompagner les entrepreneurs dans la réalisation des procédures de création de leurs entreprises, au moindre coûts, en ciblant les entrepreneurs, les startups, ainsi que les travailleurs indépendants voulant obtenir un identifiant fiscal.

Ce site fournit un contrat numérique entre la startup Domicilier.tn et le client grâce à la signature électronique, pour offrir des services relatifs à la constitution des entreprises, passant par l’accomplissement de toutes les procédures juridiques nécessaires qui sont totalement numérisées.

La domiciliation de l’entreprise consiste à obtenir une signature électronique légale du client, à gérer les courriers postales ( réception et renvoie et la numérisation des courriers sur l’adresse stratégique consacre à cette fin), à recevoir les appels téléphoniques, à fournir l’aide administrative, à fixer les rendez-vous, et à fournir des bureaux, des salles de réunion, des équipements et des matériaux nécessaires, outre l’accompagnement juridique à distance qui porte sur le changement du siège social, le changement de la dénomination commerciale ou l’augmentation du capital, ainsi que les services de comptabilité et d’audit.Amal