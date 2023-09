Une Task force pour la création d’emplois en Tunisie, en Egypte et au Maroc

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et la Banque Africaine de Développement ont annoncé la mise en place d’une task force pour l’entrepreneuriat et la création d’emplois en Egypte, au Maroc et en Tunisie.

Il s’gait d’un groupe de travail conjoint pour encourager l’entrepreneuriat et stimuler la création d’emploi et la croissance dans ces trois pays, lit-on dans un communiqué publié par la BERD.

Le lancement officiel des travaux de ce groupe de travail a eu lieu, jeudi 21 septembre 2023, lors d’un atelier au Bureau régional Afrique du Nord de la Banque africaine de développement à Tunis.

La « Task Force » conjointe sur l’entrepreneuriat et des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) pour un impact sur l’emploi en Afrique du Nord agira dans le cadre de l’Accord de partenariat signé par la BERD et la Banque africaine de développement en mai 2021.

Le groupe de travail veillera à ce que les deux institutions identifient et mettent en œuvre conjointement des initiatives innovantes et opérationnelles pour relever les défis auxquels est confronté le développement des TPME.

Les initiatives comprennent le développement de produits de connaissance et de solutions innovantes pour informer et cofinancer des opérations qui promeuvent la capacité d’exportation et le potentiel de croissance des TPME.

Ce travail se concentrera sur le soutien à l’émergence de jeunes pousses (start-ups), d’entreprises dirigées par des femmes et des jeunes ou d’opérations qui lient le développement des TPME et des start-ups aux chaînes de valeur régionales et locales.

Pour sa première activité conjointe, la task force a annoncé un appui à une cohorte spéciale de Souk At-Tanmia dans le programme « StarVenture » de la BERD.

Cette initiative vise à identifier les jeunes pousses à fort potentiel et à mobiliser une expertise mondiale pour soutenir leurs opérations et les aider à passer à l’échelle supérieure.

Mis en œuvre de 2012 à 2021, Souk At-Tanmia est un programme de la Banque africaine de développement qui a offert un soutien technique et financier conséquent et direct à 272 entrepreneurs.

Pour l’occasion, cinq lauréats de Souk At-Tanmia Tunisie ont présenté leur idée d’entreprise lors d’une session de pitchs. Deux finalistes seront sélectionnés et bénéficieront du soutien de la BERD, y compris l’accès au mentorat, à des conseils techniques et stratégiques de mentors et d’experts ayant une expérience solide et reconnue dans le domaine de l’entrepreneuriat. Cette assistance durera 18 mois et permettra aux jeunes entreprises de développer leurs activités et d’accéder aux marchés internationaux.

La mise en place du groupe de travail et l’organisation de cet événement ont été facilitées par l’initiative de la SME Finance and Development Group SEMED (région sud et est de la Méditerranée) de la BERD et Entrepreneurship Innovations and Advice-North Africa (EInA) de la Banque africaine de développement.