Une tortue suivie par satellite se retrouve en Tunisie après un voyage de 300 jours

Des scientifiques turcs ont découvert qu’une tortue caouanne suivie par satellite s’est retrouvée en Tunisie, après un voyage de près de 300 jours à travers la Méditerranée à partir de la Turquie, à plus de 3 000 kilomètres du point d’arrivée, rapporte le journal turc Hurriet.

La tortue Caretta caretta – de son nom scientifique – appelée Lycia est l’une des huit tortues relâchées des plages du sud de la Turquie dans le cadre d’un projet de surveillance des tortues de mer du ministère turc de l’Environnement et de l’urbanisation.

Selon les données du ministère, divers types de tortues de mer, dont Caretta caretta, Chelonia mydas et Trionyx triunguis, sont surveillés et maintenus dans des zones de conservation spéciales depuis plus de 30 ans.

Il est important pour les études de savoir quelles zones et quels pays les tortues visitent pendant leur migration et en dehors de la saison de reproduction, afin de protéger ces habitats et de prendre des mesures de protection. L’année dernière, le ministère a donc commencé à les surveiller en les équipant de dispositifs de suivi par satellite.

Le 19 août dernier, dans la zone spéciale de protection de l’environnement de Patara, en Turquie, des dispositifs satellitaires ont été fixés aux tortues de mer avant qu’elles ne soient relâchées dans la mer. Deux tortues ont été relâchées dans la zone de protection environnementale spéciale de Belek, deux dans la zone de protection environnementale spéciale du delta de Goksu et une dans la zone de protection environnementale spéciale du delta de Koycegiz Dalyan. Les sites de migration, d’alimentation et d’hivernage des huit tortues de mer ont été suivis à l’aide des traceurs.

Le projet a permis de constater que six des huit tortues de mer utilisaient les eaux territoriales turques comme zones d’alimentation et éventuellement d’hivernage après la période de nidification. Les tortues ont choisi des zones moins profondes que 50 mètres (150 pieds) et principalement moins de 20 mètres (60 pieds).

Lycia, âgée de 25 à 30 ans, a parcouru la plus grande distance en suivant un itinéraire différent de celui des autres tortues, selon les scientifiques. Elle a atteint la lagune de Boughrara en Tunisie, une baie peu profonde de 4 à 16 mètres (13-52 pieds), en parcourant 3 084 kilomètres (1 917 miles). De Patara, la tortue s’est rendue sur la côte méditerranéenne turque de Fethiye, puis à Benghazi, en Libye, et ensuite à Syrte, Misrata et la capitale Tripoli, pour enfin atteindre les côtes de la Tunisie.

Sa zone d’alimentation était d’environ 40 kilomètres carrés (15 miles carrés), et la Lycie a parcouru la plus longue distance par rapport aux autres tortues, a plongé beaucoup plus, a utilisé la plus grande zone, et a choisi la zone ayant la température la plus basse comme zone d’alimentation pour la nidification.

La plus âgée des huit tortues, âgée de 40 à 45 ans, relâchée de la plage de Patara sur la côte méditerranéenne de la Turquie, a atteint la côte de Dalyan, à quelque 924 kilomètres (574 miles) de là. Cette année, le projet suivra 10 autres tortues de mer à l’aide de dispositifs de suivi par satellite afin de réaliser des études plus complètes pour évaluer l’impact du changement climatique sur les tortues.