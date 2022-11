Une trentaine d’hommes d’opérateurs économiques tunisiens de différents secteurs participent, du 1er au 6 novembre courant, à une mission économique en République Tchèque, dont l’objectif est de renforcer le partenariat économique bilatéral.

Organisée par la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), cette mission permettra aux opérateurs économiques tunisiens d’explorer les opportunités d’investissement dans les principales villes tchèques à savoir Prague, Brno et Zlin.

Des rencontres avec des responsables gouvernementaux et des chefs d’entreprises tchèques sont également prévues dans le cadre de cette mission économique qui a été organisée en collaboration avec l’Ambassade de Tunisie à Prague, l’Ambassade de la République Tchèque à Tunis, le ministère de l’Industrie et du Commerce Tchèque et la Confédération de l’Industrie de la République Tchèque.

Les membres de la délégation tunisienne auront également l’occasion d’effectuer des visites de terrain dans nombre d’usines internationales où ils entretiendront avec des chefs d’entreprises tchèques afin d’établir des partenariats stratégiques.

Par ailleurs, ils prendront part au forum économique Tuniso-Tchèque qui s’articulera autour du développement des échanges commerciaux entre les deux pays.

Selon des données fournies par le directeur général du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 560 millions de dinars en 2021, soit une hausse de 31,3%. Ces échanges concernent principalement les secteurs de l’agroalimentaire, du textile, des composants électroniques et des pièces de rechanges. Une marque tchèque d’automobile est aussi représentée en Tunisie.