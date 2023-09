Une Tunisienne à la tête de Paco Rabane

La Tunisienne Nadia Dhouib est la nouvelle DG de la griffe parisienne de luxe Paco Rabanne. C’est ce que rapporte le magazine français en ligne Fashionnetwork. L’ancienne HEC de Carthage avant d’intégrer l’Audencia Business School à Nantes en 2000, et qui a débuté sa carrière dans la cabinet conseil Accenture, succèdera à Bastien Daguzan.

Nadia Dhouib Bousabah, avait aussi fait un passage aux Galeries Lafayette, et prend la direction de l’enseigne aux Champs-Elysées en 2020. « Elle sera amenée à écrire une nouvelle page dans le développement de Paco Rabanne (…), notamment en accélérant les ventes en ligne et la présence de la marque en Chine, et en inaugurant récemment la prestigieuse adresse sur l’avenue Montaigne à Paris », dit le magazine français