Une Tunisienne et un Tunisien au Top 50 de ceux qui font la Tech en Afrique

Le site « wearetech.africa » vent de publier le rendre public son chooix des 50 personnalités qui font la Tech en Afrique. On y retrouve deux Tunisiens. On y retrouve à la 6ème place et dans la catégorie Incubateur Mme Esma Ennaifer, directrice exécutive des « Orange Digital Center » chez Orange MEA. A la 27ème place et dans la catégorie Intelligence artificielle, Karim Beguir qui est PDG d’Instadeep.

Après le lancement du tout premier Orange Digital Center (ODC) en Tunisie en avril 2019, Esma Ennaifer a rejoint Orange Middle East and Africa en 2021. Outre ses responsabilités en matière de RSE et de Communication, avec son équipe, elle a déjà déployé 15 ODC dans la région et formé plus de 100 000 jeunes. L’ODC est un concept dédié à l’accompagnement des jeunes par l’innovation numérique qui a vocation à mettre le numérique au service du développement des pays.

L’autre Tunisien est cofonde Instadeep en 2014. La start-up développe des solutions intelligentes afin d’aider les entreprises dans la prise de décision. Pour étendre sa palette d’offres ainsi que sa présence aux USA, elle a levé 100 millions $ en janvier 2022. InstaDeep possède 8 bureaux à travers 4 continents.