Upcar, à 50 % de Belhassen Trabelsi, mise à la vente par Al Karama

La société Al Karama Holding, agissant pour le compte de l’État Tunisien, envisage de procéder à la cession sur appel d’offres à la cession de la totalité de la participation publique directe représentant 50% du capital de la société Union de Placement et de Conseil en Assurances et Réassurance (UPCAR). Condition de la vente, trouver un investisseur qui devra contribuer au développement d’une société opérant dans le courtage en assurances et en réassurance. UPCAR est une Sarl créée en juillet 1994 par Mme Emna Bouaziz, mais avec une participation à 50 % de Belhassen Trabelsi. Et c’est la part de ce dernier qui est mise à la vente. Courtier en assurance Son capital s’élève à 250.000 DT réparti en 25.000 parts sociales d’une valeur nominale de 10 DT chacune, disposant d’une expertise significative dans le conseil et le courtage en assurances et en réassurance, le management de la Société a su diversifier son portefeuille favorisant une croissance quasi-continue de son activité.

Al Karama a ainsi lancé un appel à manifestation d’intérêt, pour informer les investisseurs du processus de cession et les modalités du retrait du dossier de présélection (le “DPS”). À cet effet, Capital African Partners Bank (CAP Bank) a été retenue comme conseiller exclusif de Al Karama Holding pour la réalisation de l’opération de cession envisagée.