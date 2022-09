Upland Resources discute de son accord d’amodiation en Tunisie

Upland Resources Limited a le plaisir d’annoncer que, suite à l’annonce publiée le 21 juillet 2022 concernant son accord d’amodiation en Tunisie, une réunion s’est tenue à Tunis le 9 septembre 2022, à laquelle ont participé des représentants de Pennpetro Energy PLC (PPP), de sa filiale Nobel Petroleum USA Inc. et d’Upland, avec le Directeur général des hydrocarbures (DGH) (représentant l’autorité concédante à Tunis) et l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP).

L’ordre du jour de la réunion comprenait l’état actuel du permis de prospection Saouaf, la prolongation de sa période de validité et l’accord d’amodiation avec PPP.

Le conseiller juridique tunisien d’Upland est en liaison avec la DGH et l’ETAP pour préparer les documents requis pour la soumission d’une demande de prolongation à la DGH. Une date limite du 22(ème) octobre 2022 a été fixée pour la soumission des documents à l’appui d’une demande d’extension du Permis de Saouaf au 23 décembre 2023.

Un dernier délai, le 5 novembre 2022, a été fixé par une mise en demeure datée du 5 septembre 2022 reçue du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie de Tunisie. L’avis demandait le remplacement d’une garantie bancaire expirée de 1 million de dollars US au plus tard le 5 novembre 2022. Selon les termes du Farm Out Agreement (FOA) avec PPP annoncé le 21 juillet 2022, PPP est responsable du respect des obligations financières associées à l’extension de la licence, sous réserve que PPP et les autorités tunisiennes soient satisfaits du résultat.

Upland informera le marché en temps voulu de tout développement concernant l’extension du permis et l’approbation de la FOA.

Bolhassan Di, Président d’Upland, a commenté :

« La société est encouragée par les progrès réalisés lors des récentes réunions et s’engage à travailler avec diligence avec Pennpetro Energy pour prolonger la période de validité du permis de Saouaf d’un an supplémentaire et réaliser l’amodiation. »