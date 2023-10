USA : Des pluies diluviennes paralysent New-York

Des pluies diluviennes ont surpris les New-Yorkais au début de leur journée ce vendredi 29 septembre.

Celles-ci ont inondé des routes de la ville de 8,5 millions d’habitants et en partie paralysé son métro et ses aéroports, les autorités appelant la population à la plus grande prudence.

La gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, a déclaré « l’état d’urgence » pour New York, Long Island à l’est de la mégapole, et dans la vallée de l’Hudson, en raison « des précipitations extrêmes que nous observons », a-t-elle annoncé sur Twitter.

Des images sur les réseaux sociaux ont montré des véhicules circulant difficilement sur des routes inondées, voire totalement bloqués avec de l’eau montant jusqu’au niveau des fenêtres des voitures.

Plusieurs stations du gigantesque réseau de métro de la mégapole ont été partiellement inondées et plusieurs lignes centrales sont fermées à Brooklyn : « nous continuons à évacuer l’eau sur les voies causée par les inondations dans plusieurs gares de Brooklyn et de Manhattan », a indiqué sur Twitter le compte officiel du métro new-yorkais.

L’aéroport de La Guardia a annoncé de son côté que tous les accès au terminal A étaient « actuellement fermés ».

L’élue démocrate de New York au Congrès, Alexandria Ocasio-Cortez, a annoncé dans un courriel à ses administrés qu’il était tombé 5 à 12 cm de pluie, sur les arrondissements de Manhattan, de Queens et de Brooklyn, avec 2,5 à 7 cm encore attendus selon les zones.

Selon les services météo américains, les intempéries sont causées par une dépression le long de la côte mi-Atlantique, qui attire l’air humide de l’océan, « produisant des zones de fortes pluies sur les régions du nord et de l’est ».

