USA : Face à une inflation « pas tolérable », la Fed veut serrer la vis plus rapidement

Ce n’est pas une surprise car la Fed avait déjà fait courir le bruit sur son intention de relever plus rapidement que prévu ses taux d’intérêt par la voix de ses émissaires. Mais il reste à savoir où la banque centrale américaine placera le curseur, entre un relèvement modéré et les partisans d’une fermeture plus franche du robinet des liquidités dans la reprise post-Covid.

La Fed avait, jusqu’à fin 2021, été très prudente sur les hausses de ses taux, afin de ne pas entraver la reprise, ni de peser sur le marché de l’emploi. Pour rappel, maintenir l’économie à flot en pleine crise de Covid-19, les taux avaient été abaissés dans une fourchette de 0 à 0,25% il y a deux ans, face à l’expansion de la pandémie.

Mais cette politique accommodante d' »helicopter money » menée par l’Etat a aujourd’hui de lourdes répercussions. De fait, la croissance économique est désormais menacée par la forte inflation. Ce qui a de quoi inquiéter l’administration du président Biden dont la popularité est en pleine déconfiture. Sa secrétaire d’Etat au Trésor, Janet Yellen, tente donc de reprendre la main :

« Je suis préoccupée par l’inflation » et « il n’est certainement pas tolérable (qu’elle) reste aux niveaux actuels », a déclaré la ministre de l’Economie et des Finances, lors d’un entretien avec l’AFP.