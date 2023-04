USA : Joe Biden, 80 ans, officiellement candidat en 2024

C’est désormais officiel: Joe Biden, 80 ans, a annoncé mardi sa candidature à l’élection présidentielle de 2024, qui pourrait le voir affronter à nouveau Donald Trump.

« Je suis candidat à ma réélection », a-t-il dit dans un message vidéo publié sur Twitter, s’ouvrant sur des images de l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021.

« Finissons le travail », a déclaré Biden, en insistant sur le combat toujours en cours selon lui pour la liberté et la démocratie.

Le principal handicap du démocrate, dont la cote de popularité reste médiocre, est son âge. Jamais encore les Américains n’avaient élu un président aussi âgé, jamais non plus un candidat ne leur avait demandé de lui laisser les clés de la Maison Blanche jusqu’à ses 86 ans.

Biden s’est soumis, en novembre 2021 puis en février 2023, à des bilans de santé qui ont conclu qu’il était « en bonne santé ».

Reste que dans un pays où l’image est tout, où un candidat se doit de déborder de vitalité, le président ne peut cacher son âge.

Son allure est plus précautionneuse, son élocution parfois brouillonne et il a des moments de confusion dont l’opposition républicaine s’empare pour mettre en doute son acuité mentale.

Mais Joe Biden a bien noté que, selon les sondages, la candidature de son prédécesseur Donald Trump, 76 ans et officiellement en course depuis novembre dernier, n’enthousiasme pas plus que la sienne.

Le démocrate estime donc que s’il a battu une fois son prédécesseur républicain, figure clivante par excellence, il peut y arriver à nouveau en mettant en avant sa personnalité bonhomme et son programme rassembleur.

Joe Biden, qui avait fait campagne en 2020 pour « sauver l’âme de l’Amérique », devrait cette fois insister davantage sur la dimension sociale et économique de son projet.

Reste une grande inconnue: quelles seraient les chances de Joe Biden s’il faisait face en novembre 2024 à un ou une adversaire plus jeune?

Le nom du gouverneur de Floride Ron DeSantis, figure de la droite dure, et âgé de 44 ans, circule beaucoup. Mais il ne s’est pour l’heure pas déclaré.

Moins connue, la républicaine Nikki Haley, déjà en campagne, appelle à faire émerger une « nouvelle génération ». Elle réclame notamment des tests de capacités intellectuelles pour tous les responsables politiques de plus de 75 ans.