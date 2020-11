USA : Joe Biden et Kamala Harris débutent leur « transition » cette semaine

Dès ce lundi, Joe Biden et Kamala Harris entament leur calendrier de transition. Depuis Wilmington dans le Delaware, fief de Biden, tous deux recevront un briefing du comité consultatif de transition sur le Covid-19. Lors de cette rencontre, le président-élu prononcera une allocution où il détaillera ses plans pour endiguer la pandémie aux Etats-Unis, où elle a déjà fait plus de 237.000 morts.

Ce lundi également, un groupe de travail composé de 12 membres verra le jour afin de lutter contre la maladie. Comme le signale The Guardian, il sera présidé par l’ancien chirurgien général, le Dr Vivek Murthy, et l’ancien commissaire à l’administration des aliments et des médicaments, le Dr David Kessler.

Le groupe doit mettre en place les promesses de Joe Biden en ce qui concerne la situation sanitaire, dont la création d’un corps d’emploi spécialisé ainsi qu’une augmentation de la production de masques et un meilleur tracing des cas contacts.

Autre tâche d’ampleur pour le duo Biden-Harris, la constitution d’une administration. Si aucun calendrier n’a été défini à ce sujet, ces derniers avaient promis un gouvernement qui reflète les États-Unis, composé de femmes et de personnes de couleur.

Cependant, la majorité au Sénat, qui devrait se jouer lors de scrutins serrés en Géorgie en janvier, pourrait toutefois influer sur ses choix. Si les Républicains conservent la main à la chambre haute, leur chef Mitch McConnell pourrait refuser de confirmer des personnalités trop à gauche à son goût.

L’attitude de Donald Trump dans les prochains jours pèsera aussi sur la marge de manoeuvre de Joe Biden jusqu’au 20 janvier. Pour lui donner accès aux agences fédérales, il faut en effet qu’un haut fonctionnaire enclenche le processus de transition.