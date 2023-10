USA : La Chambre des représentants évince son président Kevin McCarthy

La Chambre des représentants des États-Unis a voté mardi en faveur de l’éviction de Kevin McCarthy en tant que président de la Chambre, un moment historique qui menace de plonger les républicains de la Chambre encore plus loin dans le chaos et la tourmente.

La Chambre devra maintenant élire un nouveau président, mais il n’y a pas d’alternative claire qui aurait le soutien nécessaire pour remporter le marteau.

L’avenir politique de. McCarthy est en jeu et il reste à savoir s’il cherchera à regagner le poste de président de la Chambre.

Jusqu’à présent, aucun président de la Chambre des représentants n’a été évincé par l’adoption d’une résolution de destitution.

La lutte pour la présidence de la Chambre marque une escalade majeure des tensions au sein d’une conférence du parti démocrate qui est en proie à des querelles intestines. Elle survient quelques jours seulement après que McCarthy a réussi à mettre sur pied un effort bipartisan de dernière minute pour éviter le shutdown de l’Administration.

La tentative de pousser McCarthy vers la sortie intervient alors qu’un bloc de conservateurs purs et durs a continué à le contrecarrer, en votant contre les principales priorités de la direction du GOP et en dressant à plusieurs reprises des obstacles à l’ordre du jour du speaker.

