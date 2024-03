USA : La Chambre des représentants vote pour éviter le « shutdown »

La paralysie de l’Etat fédéral, le fameux « shutdown », devrait être encore évité aux Etats-Unis, après un vote à la Chambre des représentants où se situait le principal point de blocage des élus trumpistes, mais le répit ne sera, de nouveau, que de courte durée.

La Chambre américaine des représentants a adopté jeudi un texte qui repousse d’une semaine cette menace, en pleine campagne électorale, après un accord trouvé la veille entre élus démocrates et républicains.

Il prévoit de prolonger d’une semaine, jusqu’au 8 mars, le budget de l’Etat fédéral, et doit ainsi éviter cette paralysie qui aurait conduit à une fermeture temporaire de nombreuses administrations et services publics.

Le texte doit encore être voté au Sénat, mais cela devrait relever d’une formalité. C’est en effet son passage à la Chambre des représentants qui posait problème.

Les élus de la frange la plus à droite des républicains, proches de Donald Trump, ont jusqu’à présent empêché d’y adopter le budget de l’Etat fédéral de 2024, dont l’exercice fiscal a pourtant débuté le 1er octobre.

La première économie du monde fonctionne donc à présent par une série de mini-lois, adoptées à chaque fois in extremis, pour prolonger le budget de quelques jours, semaines ou mois.

