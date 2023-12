USA : La députée Rachida Tlaib qualifie Netanyahou de « maniaque génocidaire »

La députée démocrate d’extrême gauche du Michigan, Rashida Tlaib, a qualifié le Premier ministre Benjamin Netanyahou de « maniaque génocidaire », fustigeant les législateurs américains qui ont rencontré le Premier ministre israélien, rapporte i24news.

« Chaque membre du Congrès qui s’assoit avec ce meurtrier soutient un criminel de guerre », a écrit Tlaib dans une story Instagram mercredi. « Nous n’oublierons jamais ».

« Je suis tellement malade et fatiguée que notre pays finance et soutienne un génocide et une guerre contre les enfants », a-t-elle affirmé dans une autre story Instagram. « S’il vous plaît, n’arrêtez pas de parler de la Palestine », a-t-elle demandé à ses followers. Selon plusieurs médias, la députée ne s’adresse plus au président, Joe Biden, depuis qu’elle l’a accusé de « soutenir le génocide des Palestiniens », et elle ignore encore si elle va soutenir sa réélection à la Maison-Blanche.