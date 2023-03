USA: La Fed devra probablement encore relever ses taux et peut-être plus vite

La Réserve fédérale américaine (Fed) devra probablement relever ses taux d’intérêt davantage que prévu face aux récentes solides données économiques et elle est prête à des décisions encore plus importantes si la « totalité » des informations entrantes suggère que des mesures plus restrictives sont nécessaires pour contrôler l’inflation, a déclaré mardi son président.

« Les dernières données économiques sont plus fortes que prévu, ce qui suggère que le niveau ultime des taux d’intérêt sera probablement plus élevé que prévu », a déclaré Jerome Powell dans des propos préparés pour une audition devant la commission bancaire du Sénat américain.

Il s’agit des premières déclarations publiques de Jerome Powell depuis que l’inflation a fait un bond inattendu en janvier et que l’administration américaine a fait état d’une hausse inhabituellement élevée du nombre d’emplois salariés au cours de ce mois.

Même si une partie de cette vigueur économique inattendue pourrait être liée à la douceur des températures et à d’autres effets saisonniers, Jerome Powell a souligné que la Fed était consciente que cela pouvait également être un signe que la banque centrale américaine doit faire davantage pour juguler l’inflation, peut-être même en revenant à des augmentations de taux plus importantes que celle d’un quart de point décidée récemment et que les responsables avaient prévu de poursuivre.

« Si l’ensemble des données devait indiquer qu’un resserrement plus rapide est justifié, nous serions prêts à augmenter le rythme des hausses de taux », a déclaré Jerome Powell.