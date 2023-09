USA :  La Fed devrait maintenir ses taux stables

Le marché de l’emploi se rééquilibre aux Etats-Unis, l’inflation ralentit malgré de récents rebonds: les ingrédients semblent réunis pour que la Fed maintienne ses taux à leur niveau actuel, lors de sa réunion mardi et mercredi, sans toutefois crier victoire.

« Il est largement attendu que la Fed maintienne ses taux stables », lors de la réunion de son comité de politique monétaire, le FOMC, selon une note des économistes d’Oxford Economics.

Les taux se situent dans la fourchette de 5,25 à 5,50% après 11 relèvements depuis mars 2022.

Pour se décider, les responsables de la Fed scruteront la situation de l’emploi, la consommation, l’activité manufacturière, et bien sûr… les chiffres de l’inflation, dont le ralentissement est leur priorité depuis près de deux ans.

Or, celle-ci a accéléré en août, pour le deuxième mois d’affilée, à 3,7% sur un an, après avoir ralenti pendant un an, selon l’indice CPI publié mercredi.

Mais comme « l’inflation sous-jacente s’est mieux comportée, nous ne nous attendons pas à ce que ces données aient beaucoup d’impact » sur la décision de la Fed, estiment encore les économistes d’Oxford.

En effet, cette mesure, qui exclut les prix de l’alimentation et de l’énergie, a elle continué à ralentir en août.

