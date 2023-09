USA : La Fed garde ses taux stables mais anticipe une nouvelle hausse

La Fed a maintenu ses taux à leur niveau actuel, mercredi, mais prévoit une hausse supplémentaire d’ici fin-2023 et un niveau plus haut que prévu en 2024, car la croissance des Etats-Unis cette année devrait être deux fois plus forte que ce qu’elle anticipait en juin.

Le comité de politique monétaire (FOMC) a maintenu son principal taux directeur dans la fourchette de 5,25 à 5,50%, dans laquelle il se trouvait après avoir été relevé fin juillet, lors de la dernière réunion. Il s’agit du plus haut niveau depuis 2001.

La décision a été prise à l’unanimité des membres du FOMC.

Pour autant, il ne s’agit pas de la fin du cycle, les responsables de la banque centrale anticipant, d’ici fin-2023, une hausse supplémentaire des taux. Qui devraient ensuite baisser moins vite que prévu, attendus désormais à 5,1% en 2024, contre 4,6% anticipés lors de leurs prévisions précédentes publiées en juin.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a cependant souligné que l’évolution des taux dépendrait de l’évolution de la situation économique: « une activité économique plus forte signifie que nous devons agir plus fort sur les taux ».

La banque centrale américaine a en effet observé que l’économie se porte bien mieux que prévu, et a doublé sa prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis pour 2023, tablant sur 2,1% contre seulement 1,0% en juin. Elle décrit le rythme de progression comme « solide », dans le communiqué publié à l’issue de sa réunion, quand elle le considérait seulement « modéré » lors de sa précédente réunion, fin juillet.

Pour 2024, la Fed anticipe 1,5% de croissance, contre 1,1% lors des précédentes prévisions.

