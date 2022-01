USA : La Fed prête à relever ses taux face à l’inflation

La Réserve fédérale américaine (Fed) se prépare à relever ses taux directeurs pour lutter contre la flambée des prix, et décidera, lors de sa réunion mardi et mercredi, du rythme et de l’ampleur du mouvement.

La balle est dans le camp de la banque centrale pour ralentir la demande et tempérer l’inflation car ses taux directeurs donnent le ton aux banques commerciales pour fixer leurs taux d’intérêts. Or si le crédit coûte plus cher, particuliers et entreprises consomment ou investissent moins.

« Un signal » est ainsi attendu quant au « moment où la première hausse des taux aura lieu, a priori lors de la réunion (de la Fed) de mars », selon l’économiste Joel Naroff. « Si telle est l’intention, ce serait bien que l’équipe qui a soudainement découvert l’inflation le dise clairement », a-t-il ironisé.

Car la flambée des prix l’an passé a surpris les économistes, et les responsables de la Fed ont récemment marqué un brutal revirement sur le sujet, inquiets d’une inflation qu’ils ont alors cessé de considérer comme « temporaire ».