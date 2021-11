USA : La porte-parole de la Maison-Blanche testée positive au Covid-19

Le coronavirus s’est une nouvelle fois invité au cœur du pouvoir américain. La porte-parole de la Maison-Blanche Jen Psaki a annoncé dimanche avoir été testée positive au Covid-19, quelques jours après avoir décidé de ne pas participer au déplacement européen du président américain Joe Biden car des membres de sa famille avaient contracté le virus.

Dans un communiqué, Jen Psaki explique qu’après avoir été déclarée négative à plusieurs reprises durant la semaine, un test s’est révélé positif dimanche. « Bien que je n’ai pas eu de contact proche en personne avec le président ou des hauts responsables de la Maison-Blanche depuis mercredi, et ai été testée négative pendant quatre jours après ce dernier contact, je dévoile le test positif d’aujourd’hui par souci de transparence ». « Quand j’ai vu le président pour la dernière fois mardi, nous étions assis à l’extérieur à plus d’un mètre de distance et nous portions des masques », assure-t-elle.