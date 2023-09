USA: la Première dame positive au Covid-19, Joe Biden doit porter le masque

Le président américain Joe Biden, dont l’épouse Jill a été testée positive au Covid-19, portera un masque par précaution même s’il a subi mardi un nouveau test qui s’est révélé négatif, a annoncé la Maison Blanche.

Le chef de l’État de 80 ans, qui avait également été testé négatif lundi, « n’a aucun symptôme », a précisé la porte-parole de la présidence Karine Jean-Pierre.

La Première dame a contracté le Covid-19 mais ne présente que des symptômes légers de la maladie.

Toutefois, Joe Biden se trouvait avec sa femme lundi et « il portera le masque quand il sera à l’intérieur et entouré de gens » conformément aux prescriptions sanitaires en vigueur, a ajouté la porte-parole. « Le président ôtera son masque quand une distance suffisante le séparera des autres, à l’intérieur comme à l’extérieur. »

Karine Jean-Pierre n’a fourni aucune précision sur le port ou non du masque par le président lors du prochain sommet du G20 à New Delhi ou sur les plans éventuels de la Maison Blanche si Joe Biden était testé positif avant ou pendant le voyage.

« Le président va évidemment subir des tests à intervalles réguliers », a-t-elle ajouté.

Jill Biden, 72 ans, présente « des symptômes légers uniquement », selon son bureau. Elle demeure dans la résidence privée du couple dans le Delaware (est). Elle avait déjà été testée positive au Covid il y a un an.

Les États-Unis ont observé une augmentation des cas de Covid et des hospitalisations au cours des dernières semaines.

- Publicité-