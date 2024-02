USA : Le Congrès incapable d’envoyer des fonds à l’Ukraine ou Israël

Entre querelles républicaines mortifères et bras de fer avec Joe Biden, le Congrès américain était à nouveau plongé mercredi dans le chaos, incapable de valider une quelconque enveloppe pour l’Ukraine ou Israël.

Un projet de loi censé approuver des fonds pour ces deux pays en guerre et réformer le système migratoire américain a pourtant été âprement négocié depuis des mois. Mais personne ne se fait d’illusions: celui-ci non plus ne passera pas, lors d’un vote au Sénat dans l’après-midi.

Quant à la Chambre des représentants, elle a été le théâtre mardi d’un moment humiliant pour les élus républicains, pourtant majoritaires mais piteusement défaits dans une procédure censée aboutir à une inculpation historique d’un ministre de Joe Biden.

« Le pays est divisé… le fossé entre les deux partis est plus profond qu’il ne l’a jamais été », a souligné le chef républicain Mike Johnson, comme pour expliquer la pagaille ambiante.

Les Etats-Unis, principal soutien militaire à l’Ukraine avec plus de 110 milliards déjà débloqués par le Congrès, butent depuis des mois sur l’envoi de nouveaux fonds à Kiev.

L’état-major démocrate, aux manettes au Sénat, prépare une série de scénarios alternatifs « après l’échec attendu mercredi », a indiqué une source de ce camp à l’AFP.

Mais le risque reste le même: que toutes ces initiatives se heurtent à un mur de parlementaires trumpistes, qui refusent de débloquer le moindre centime supplémentaire pour Kiev, malgré les plaidoyers répétés du président américain Joe Biden.

