USA: Le Sénat adopte une aide pour l’Ukraine, bloquée à la Chambre des représentants

Le Sénat américain a adopté mardi 13 février une enveloppe validant 60 milliards de dollars pour l’Ukraine et des fonds pour Israël et Taïwan. Ce texte est pour l’heure voué à l’échec, les républicains de la Chambre des représentants refusant de l’examiner en l’état.

La chambre haute du Congrès américain, à majorité démocrate, a validé mardi à l’aube cette enveloppe de 95 milliards de dollars, péniblement négociée au cours des derniers mois. Ce projet de loi prévoit de débloquer plus de 60 milliards de dollars pour l’Ukraine et 14 milliards pour Israël ainsi que des fonds pour Taïwan, allié stratégique des États-Unis.

Mais les soutiens de l’ancien président Donald Trump à la Chambre des représentants, où les républicains sont majoritaires, ont affiché dès lundi soir leur refus d’examiner en l’état ce texte. Et sans soutien des républicains, le texte ne peut aller nulle part.

- Publicité-