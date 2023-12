USA : Les fournitures d’armes à Israël continuent

Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin a affirmé ce lundi 18 décembre à Tel-Aviv que Washington « continuera à fournir » des armes et des munitions à Israël, engagé depuis 73 jours dans une guerre contre le Hamas palestinien à Gaza.

« Nous continuerons à fournir à Israël l’équipement dont vous avez besoin pour défendre votre pays, monsieur le Premier ministre, y compris des munitions critiques, des véhicules tactiques et des systèmes de défense aérienne », a déclaré Lloyd Austin, cité dans un communiqué conjoint publié à l’issue d’un entretien avec le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahu.

Il a toutefois dit que les États-Unis ne voulaient pas « imposer une calendrier » à l’État hébreu.

Parallèlement, il a appelé à l’acheminement d’une aide humanitaire accrue vers la bande de Gaza pour alléger les souffrances de la population. « Nous devons fournir une aide humanitaire accrue aux près de deux millions de personnes déplacées à Gaza et nous devons mieux répartir cette aide », a-t-il déclaré.

