USA: L’inflation au plus haut depuis 39 ans, un casse-tête pour Biden

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté en novembre à un rythme inédit en près de 40 ans, une complication supplémentaire pour Joe Biden qui a promis d’inverser la tendance et peine à faire adopter son plan de dépenses sociales et environnementales.

La hausse des prix s’est élevée à 6,8% le mois dernier comparé à novembre 2020, après +6,2% en octobre, selon l’indice des prix à la consommation (CPI) publié vendredi par le département du Travail. C’est la plus forte hausse jamais enregistrée depuis juin 1982.

Les Américains ont ainsi continué le mois dernier à payer tout plus cher: de la nourriture, aux vêtements en passant par les voitures, l’essence, les produits électroniques ou les billets d’avion et restaurants.

Comme le mois dernier, la forte demande des consommateurs s’est encore heurtée aux problèmes d’approvisionnement liées à la pandémie et ce sont les prix du secteur de l’énergie qui ont le plus augmenté sur un an (+33,3%).

Joe Biden n’a pas manqué de souligner que les pays du monde entier étaient confrontés à une poussée inflationniste liée à la pandémie.

En excluant les secteurs volatils de l’énergie et de l’alimentaire, l’inflation est restée aussi soutenue (+4,9%).