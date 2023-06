USA: L’inflation ralentit fortement en mai, au plus bas depuis mars 2021

L’inflation a fortement ralenti en mai aux Etats-Unis, au plus bas depuis plus de deux ans, une bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat des Américains, mais aussi pour la banque centrale américaine (Fed), qui entame mardi sa réunion et pourrait ne pas relever ses taux.

Les prix à la consommation ont augmenté de 4,0% sur un an contre 4,9% en avril, selon l’indice CPI publié mardi par le département du Travail, et sur lequel sont indexées les retraites.

Le président américain Joe Biden, qui brigue désormais officiellement un second mandat à la Maison Blanche, a salué dans un communiqué cette « bonne nouvelle pour les familles qui travaillent dur »

« Bien qu’il reste du travail, le programme que j’ai présenté il y a un an pour réduire le coût de la vie et maintenir une croissance stable et régulière fonctionne », a-t-il souligné.

L’inflation a été divisée par deux par rapport à juin 2022, lorsqu’elle était au plus haut depuis plus de 40 ans, à 9,1% sur un an.

Il s’agit également du plus bas niveau depuis mars 2021, qui était « le dernier mois normal » avant que les prix ne se mettent à flamber, relève Neil Saunders, analyste pour GlobalData.

« La question, cependant, est de savoir si le ralentissement est suffisant pour alléger le fardeau financier des consommateurs. La réponse est mitigée », nuance-t-il, précisant qu' »ils ressentent toujours une pression sur leurs budgets ».