USA : Possible boom de l’emploi en décembre, hausses des taux en vue

Le marché de l’emploi aux Etats-Unis a probablement terminé l’année 2021 sur une note positive. Mais les chiffres, qui seront publiés vendredi, sont d’ores et déjà dépassés, ajoutant à la confusion sur la situation réelle de la première économie du monde.

La Banque centrale américaine, dont le ton est de plus en plus ferme dans ses communications, a semé le doute cette semaine sur les marchés.

Les responsables de la Réserve fédérale (Fed) ont estimé lors de leur réunion du mois dernier que le marché de l’emploi aux Etats-Unis était « très tendu », citant le nombre record d’emplois vacants et de démissions ainsi que la hausse des salaires.

Aussi ont-ils signalé non seulement une potentielle hausse des taux d’intérêt plus tôt que prévu, dès mars, mais encore une réduction du bilan de la Fed pour endiguer l’inflation (6,8% en novembre sur un an).

Ce ton, qualifié de « belliqueux » par plusieurs économistes, a pris les investisseurs au dépourvu car beaucoup pensaient que la Fed attendrait, pour toucher à son bilan, d’avoir relevé les taux à plusieurs reprises, comme elle l’avait fait dans les années 2010.

Pour décembre, un consensus d’économistes s’attend à 440.000 créations d’emplois, soit plus du double du nombre enregistré en novembre. Et ils projettent un taux de chômage à 4,1% (-0,1 point de pourcentage sur un mois) toujours supérieur aux 3,5% de février 2020 avant la pandémie.

Mais certains économistes prédisent un boom, à l’instar de Ian Shepherdson de Pantheon Macroeconomics qui anticipe 850.000 créations d’emplois.