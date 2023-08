USA : Un homme ayant proféré des menaces contre Joe Biden a été abattu par le FBI

Un homme a été abattu par le FBI dans l’Utah, mercredi 9 août, alors que les agents tentaient de l’arrêter à Provo, au sud de Salt Lake City. Il était surveillé depuis des mois par les autorités américaines pour avoir proféré des menaces contre Joe Biden, et la décision de l’interpeller est survenue quelques heures avant une visite prévue du président américain dans l’Etat. Une enquête est en cours, a ajouté le police fédérale, sans fournir de détails sur l’homme.

Ce dernier a toutefois été identifié comme étant Craig Robertson, dans une plainte des procureurs fédéraux dans l’Utah. Selon ce document, il s’agissait d’un septuagénaire qui se présentait comme un fervent partisan de l’ex-président Donald Trump, et a à plusieurs reprises menacé Joe Biden dans des publications sur les réseaux sociaux. Sa vice-présidente Kamala Harris, le ministre de la Justice Merrick Garland et le procureur Alvin Bragg – qui a supervisé l’enquête ayant abouti à une inculpation de Donald Trump à New York – ont aussi été menacés, tout comme les agents du FBI eux-mêmes.

« Le moment est venu pour un assassinat présidentiel ou deux. D’abord Joe puis Kamala !!! », dit l’un des posts, publié en septembre 2022. « J’apprends que Biden vient en Utah (…). Je dépoussière le fusil M24. Bienvenue, bouffon-en-chef ! », dit un autre, publié il y a quelques jours. L’homme avait aussi, d’après la même source, publié de nombreuses photos d’armes à feu. Le président Biden est actuellement en visite dans l’ouest des Etats-Unis et doit se rendre plus tard mercredi à Salt Lake City.