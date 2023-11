USA : Un suspect inculpé de tentative de meurtre sur trois jeunes Palestiniens

Un quinquagénaire a été inculpé lundi de tentative de meurtre après avoir blessé par balle trois étudiants dans le Vermont (nord-est), possiblement visés en raison de leur origine palestinienne, dans un contexte de hausse des actes racistes aux Etats-Unis depuis le début de la guerre à Gaza.

Cette agression a soulevé l’indignation, le président Joe Biden se disant « horrifié » d’après sa porte-parole.

Le ministre de la Justice Merrick Garland a indiqué qu’une « enquête était en cours, notamment pour savoir s’il s’agit d’un acte criminel motivé par la haine ».

Le suspect, identifié comme Jason Eaton, 48 ans, a été arrêté dimanche soir après une fouille de son domicile, près duquel les faits avaient eu lieu la veille au soir, a indiqué la police de Burlington.

Il est soupçonné d’avoir, dans cette ville du nord du Vermont, tiré à quatre reprises avec une arme de poing de calibre .380 sur les trois étudiants, âgés de 20 ans, les atteignant tous les trois.

« L’un d’eux a subi des blessures dont les séquelles pourraient le suivre toute sa vie », a précisé le chef de la police Jon Murad lors d’une conférence de presse. Les deux autres avaient été décrits dimanche comme étant dans un « état stable ».

Les trois étudiants, qui passaient les fêtes de Thanksgiving à Burlington, près de la frontière canadienne, marchaient dans la rue en échangeant en anglais et en arabe quand le suspect s’est présenté devant eux, sans parler, et a ouvert le feu avant de prendre la fuite, a expliqué Murad. Deux victimes portaient un keffieh, le foulard traditionnel palestinien.

Deux d’entre elles sont américaines et la troisième réside légalement aux Etats-Unis, d’après les autorités.

Le suspect a été maintenu en détention sans possibilité de libération sous caution, d’après la presse américaine.

