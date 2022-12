USA: Une «bombe cyclonique» va faire chuter les températures jusqu’à -55°C

Des milliers de vols retardés ou annulés à l’approche de Noël, des températures glaciales et de fortes chutes de neige : les premiers effets d’une tempête comme on n’en voit «qu’une fois par génération» se faisaient ressentir jeudi dans une grande partie des Etats-Unis. Des conditions très dangereuses pour se déplacer, avertissent les autorités. Or des millions d’Américains doivent déferler sur les routes et dans les aéroports pour les fêtes de fin d’année.

Plusieurs Etats ont déclaré l’état d’urgence, comme New York, l’Oklahoma, le Kentucky, la Géorgie et la Caroline du Nord. Les Américains vont grelotter jusqu’au Texas, dans le sud. Des routes étaient déjà recouvertes de neige à travers le pays et de nombreux accidents ont été signalés par les médias.

Le National Weather Service (NWS), service météo national, a averti avoir observé d’impressionnantes chutes de température «en une heure ou moins». Les forces de l’ordre du Wyoming ont publié des images frappantes du blizzard, prises mercredi de l’intérieur de la voiture de l’un de leurs agents. A l’extérieur, impossible de voir quoi que ce soit: «Visibilité zéro», expliquent-elles.

Plus de 5.500 vols avaient été annulés jeudi et 24.000 retardés, selon le site de suivi de vols FlightAware. Les aéroports de Chicago et de Denver étaient particulièrement touchés. Selon les autorités, neige et vents vont provoquer des blizzards à certains endroits, rendant tout déplacement «dangereux voire parfois impossible».

Le Canada aussi se préparait à «des températures anormalement basses pour la saison», à d’importantes chutes de neige et à de possibles pluies verglaçantes dans certaines régions. Les autorités ont encouragé des habitants du Québec par exemple à «préparer des plans d’urgence et à se munir de trousses d’urgence contenant de l’eau potable, de la nourriture, des médicaments, une trousse de premiers soins et une lampe de poche». Le principal aéroport du pays, à Toronto, accumulait les retards et les annulations de vols.