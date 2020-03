UTAP : Un don d’une journée de travail par les agents et cadres des structures locales, régionales et centrales

L’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) a décidé de prélever 1% de la valeur des produits agricoles destinés aux marchés de gros du pays et de faire un don d’un jour de travail par les agents et cadres des structures locales, régionales et centrales de l’UTAP.

L’UTAP a précisé dans un communiqué publié, mardi, que ces mesures s’inscrivent dans le cadre de cette conjoncture critique à cause de la propagation du Covid-19 afin de soutenir l’effort national de lutte contre cette pandémie et appuyer les unités hospitalières.

L’UTAP a appelé, dans ce sens, tous les agriculteurs et pêcheurs à contribuer au fonds de 1818, dans le cadre de la solidarité et d’entraide pour lutter contre les risques.

L’organisation agricole a félicité l’initiative de certaines structures régionales et locales qui ont mis à la disposition des municipalités des tracteurs et des pulvérisateurs pour soutenir leurs efforts dans les opérations de nettoyage et désinfection, appelant à la généralisation de cette initiative dans tout le pays.

Elle a salué les efforts des institutions militaire, sécuritaire et sanitaire appelant à davantage de vigilance et de respect des mesures préventives préconisées.

L’UTAP a, par ailleurs, réitéré son engagement à faire réussir les saisons agricoles et garantir l’approvisionnement des marchés avec tous les produits agricoles, appelant à éviter la frénésie pour mettre fin à la spéculation.