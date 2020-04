UTICA : 37.6% des entreprises ont acheté des équipements médicaux et paramédicaux pour les hôpitaux tunisiens

En coopération avec la FTH, l’IACE, la FTUSA, le CJD et le Conseil des Chambres Mixtes, l’Utica, a clôturé le 09 Avril 2020, un premier formulaire de recensement des contributions diverses du secteur privé face au coronavirus

En effet, de nombreuses entreprises ont directement soutenu les hôpitaux et le personnel de santé.

A titre d’exemple, la prise en charge financière de 400 000 tests de dépistage, ainsi que plus de 250 000 bavettes ont ainsi été fournies, importées ou produites localement, sans oublier les combinaisons et blouses.

Certaines entreprises sont notamment en train de transformer des masques de plongée en respirateurs et ce à l’aide d’un brevet italien fourni par la Chambre Tuniso-Italienne de Commerce.

Par ailleurs, plusieurs ambulances ont été fournies, de même pour des respirateurs et équipements PCR et moniteurs de surveillance. Des gels et produits d’hygiène ont également été distribués pour le personnel de santé mais également pour les forces de l’ordre.