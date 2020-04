UTICA: 40,4% des entreprises ont mobilisé des aides alimentaires

Selon un recensement des contributions diverses du secteur privé réalisé par l’UTICA, en coopération avec la FTH, l’IACE, la FTUSA, le CJD et le Conseil des Chambres Mixte, 40,4 % des entreprises sondées ont participé à des opérations conjointes de couffins alimentaires, soit à travers l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale ou soit directement des associations caritatives, ou leurs employés comme aide et soutien social supplémentaire. Au total, plus de 120 milles couffins alimentaires réalisés, en cours et programmés notamment pour le mois sacré de Ramadan, selon les réponses agglomérées.

Toujours selon le même recensement , 45,5% des entreprises ont fait un don direct au fonds 1818.Les contributions financières ont été adressées à différents organismes : associations, mairies, organisations et fédérations, hôpitaux etc.