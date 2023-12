UTICA-GIZ : Signature d’un mémorandum d’entente pour la création d’un Centre d’assistance aux activités commerciales responsables

Un mémorandum d’entente a été signé entre l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et l’agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ) dans l’objectif de création d’un Centre d’assistance aux activités commerciales responsables, a fait savoir mardi, l’organisation patronale tunisienne.

Ce mémorandum signé lundi, s’inscrit dans le cadre de l’Initiative de Solidarité Mondiale (IGS) lancée par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) afin de soutenir les activités commerciales responsables dans le cadre des chaînes d’importation mondiales.

En vertu de ce mémorandum, un Centre d’assistance aux entreprises responsables sera créé au sein de l’UTICA au profit des entreprises tunisiennes. Ce centre fournira aux entreprises concernées l’accompagnement, le soutien, les données et le réseautage nécessaires, dans l’objectif d’encourager l’investissement, l’innovation et la création de valeur.

Evoquant l’importance des défis climatiques et autres qui se posent aux entreprises tunisiennes, le président de l’UTICA, Samir Majoul, dont les propos sont rapportés dans un communiqué, a, à cette occasion, souligné que la coopération avec les partenaires allemands doit inclure les questions de la souveraineté alimentaire, de l’eau et des énergies renouvelables. Il a, à ce titre formulé l’espoir, que le cadre législatif soit modernisé de manière à permettre au secteur privé de contribuer à relever ces défis.

Il a, par ailleurs, affirmé l’engagement du secteur privé national à respecter les droits de l’homme qui constituent une partie intégrante de sa vision de l’économie.

De son côté, le responsable du projet « Formation et Marché du Travail » (FORMAT) au sein de la GIZ, Florian Garcia a indiqué que l’adaptation aux défis climatiques et environnementaux qui se posent à l’échelle planétaire, nécessite un changement des législations internationales régissant ces questions, estimant que la mise en place d’un centre d’assistance aux entreprises responsables en Tunisie, aidera ces entreprises à faire face à ces défis et à renforcer leurs réseaux de coopération et de partenariat dans ce sens.

