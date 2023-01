Utica: Les présidents des unions régionales s’opposent à certaines dispositions de la loi de finances 2023

Les présidents des unions régionales de l’Utica ont exprimé, mardi, leur opposition à une série de dispositions de la loi de finances 2023, estimant que ces mesures ont alourdi davantage les charges fiscales des entreprises.

Lors de leur conseil tenu au siège de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, ces responsables ont dénoncé « les impacts négatifs de cette loi sur les filières, les entreprises industrielles et plus particulièrement les PME ».

Ils ont indiqué que ces mesures, décidées dans le cadre d’une démarche « unilatérale », n’encouragent pas l’investissement, selon un communiqué publié par l’Utica.

« Le conseil des présidents des unions régionales de l’Utica, poursuivra les concertations avec les différentes parties et les affiliés de l’organisation, afin de déterminer les démarches à entreprendre afin de préserver les entreprises et le tissu économique ».