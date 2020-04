UTICA : Les salaires du mois de mai, ce n’est pas dans la poche !

Le membre du Bureau exécutif de l’UTICA, Khalil Gharaiani, a affirmé, lundi, que les chefs d’entreprise ne sont plus en mesure de supporter l’arrêt de leurs activités qui se poursuit depuis plus d’un mois et demi.

S’exprimant sur Mosaïque fm, il a ajouté que les entreprises du secteur privé ont consenti des efforts énormes pour payer les salaires du mois d’avril et qu’il sera très difficile d’en faire autant pour ceux de mai, en raison de l’absence de liquidités.

En outre, il a affirmé que la législation du travail tunisienne et internationale stipule que le salaire doit correspondre à des heures de travail, soulignant qu’il est hors de propos de parler de salaire en l’absence de travail.