UTICA : L’industrie pharmaceutique en première ligne pour lutter contre le COVID-19

L’Utica, en coopération avec la FTH, l’IACE, la FTUSA, le CJD etle Conseil des Chambres Mixtes, a clôturé le 09 Avril 2020 un premier formulaire de recensement des contributions diverses du secteur privé face au coronavirus. Ce recensement vise à mettre en lumière les différentes formes d’engagement du secteur privé, en matière de soutien direct aux hôpitaux et personnel médical, d’innovation et de soutien technologique, de maintien de l’emploi et aides alimentaires, mais aussi de donations financières.

L’industrie pharmaceutique s’est mobilisée avec succès pour qu’il n’y ait pas de pénurie de médicaments malgré la forte demande de stockage d’une part et les perturbations logistiques internationales relatives à la disponibilité des principes actifs d’autre part. Les industriels se sont engagés sur d’importants dons de médicaments au profit des hôpitaux et à travers la Commission Nationale des dons par une initiative concertée pour une valeur à ce jour de 2,4 millions de dinars.

Certains industriels ont adapté leurs lignes de production pour fabriquer de grandes quantités de solutions et de gels hydro alcoolique. D’autres industriels ont concrétisé avec succès le développement et la production des médicaments à base d’hydroxycholoroquine, se tenant prêts à une éventuelle demande. Les traitements à base d’azithromycine, complément à l’hydroxychloroquine, ont déjà été mis à disposition du ministère de la santé gracieusement.