Vacances d’hiver: Le ministère de l’Intérieur appelle les usagers de la route à la prudence

A l’occasion des vacances scolaires et universitaires d’hiver 2021 et du Nouvel an 2022, les services de la police et de la circulation routière indiquent que le trafic automobile sur plusieurs routes sera dense pendant les dates et horaires suivants:

– Samedi 18 décembre 2021 à partir de 10H00 jusqu’à 20H00,

– Dimanche 19 décembre 2021 à partir de 10H00 jusqu’à 20H00,

– Vendredi 31 décembre 2021 à partir de 12H00 jusqu’à 06H00,

– Samedi 01 janvier 2022 à partir de 10H00 jusqu’à 20H00,

– Dimanche 02 janvier 2022 à partir de 10H00 jusqu’à 20H00.

Le ministère de l’Intérieur appelle, samedi, dans un communiqué les usagers de la route à la prudence, les invitant à respecter le code de la route, à éviter l’excès de vitesse et les dépassements interdits et à ne pas utiliser des véhicules inadaptés au transport des passagers.

Selon le communiqué, tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour garantir la sécurité des usagers de la route qui peuvent contacter les numéros suivants en cas de besoin :

– Salle des opérations de la police de circulation 71.343.201,

– Centre national de renseignements de la Garde nationale : 71.960.448,

– Numéro vert du ministère de l’Intérieur: 80.10.11.11

– Garde nationale : 193,

– Police nationale : 197,