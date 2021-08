Vaccination: 3ème journée portes ouvertes dimanche 29 août 2021 dans tous les gouvernorats

Le ministère de la Santé a annoncé lundi qu’une journée portes ouvertes de vaccination intensive contre la Covid-19 sera organisée dimanche 29 août 2021 dans tous les gouvernorats.

Cette journée portes ouvertes cible les personnes âgées de 40 ans et plus (nées avant le 29 aout 1981) et inscrits jusqu’au 26 Aout sur la plateforme Evax, ainsi que les jeunes de la tranche d’âge 15-17 ans (nés entre le 30 aout 2004 et le 29 aout 2006) sous condition de l’accord parental.

Le ministère de la santé a précisé que les mesures liées à l’inscription et à l’accord parental seront fixées ultérieurement.

Il convient de rappeler que le ministère de la santé avait organisé deux journées portes ouvertes le 8 et 15 aout 2021 ayant permis la vaccination de plus d’1 million de personnes.