Vaccination anti-Covid-19: Plus d’un million de personnes ont reçu la 3e dose

Le nombre de personnes ayant reçu la 3e dose de vaccin anti covid-19 a atteint, jusqu’au 10 octobre courant, 1 million 247 mille et 709 alors que 69 mille 259 personnes ont été vaccinées par la 4e dose, selon le bulletin hebdomadaire de la campagne nationale de vaccination contre le Covid 19.

Depuis le démarrage de la campagne nationale de vaccination et jusqu’au 10 octobre courant, 6 millions 385 mille 958 personnes ont achevé leur processus de vaccination anti covid-19 dont plus de 4 millions 692 mille ont reçu la première et la deuxième dose et environ 1 million 693 mille ont été vaccinées par une seule dose.