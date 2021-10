Vaccination anti Covid-19 pour les personnes âgées de 40 ans et plus: Affluence en deçà des attentes

Environ un million 400 mille personnes âgées de 40 ans et plus n’ont pas été vaccinées à ce jour, a souligné la chargé de mission au cabinet du ministre de la santé Rafla Dellagi.

Elle déclaré à l’agence TAP qu’environ 70 pc des personnes de la tranche d’âge de 40 ans et plus (4 millions 630) ont reçu au moins une dose de vaccin, alors que 55 pc ont été entièrement vaccinées.

« Plusieurs personnes ont refusé de se faire vacciner par l’astrazeneca et ont reporté leur rendez vous de vaccination » a-t-elle fait remarquer.

L’organisation de ces journées portes ouvertes de vaccination anti covid-19 pour les personnes âgées de 40 ans et plus, avec la possibilité de choisir le genre de vaccin parmi 5 autres a pour but d’identifier les raisons de cet abstention à la vaccination, a-t-elle affirmé.

Elle a souligné que cette première journée portes ouvertes de vaccination consacrée aux personnes âgées de 40 ans et plus est jusqu’à présent en deçà des attentes.

« Cette catégorie de personnes est la plus exposée à la contamination par le coronavirus » a-t-elle signalé, appelant à la nécessité de renforcer les campagnes de sensibilisation, notamment dans toutes les régions et quartiers populaires.